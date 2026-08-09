Москва9 авгВести.Британский актер Кристофер Ламберт, сыгравший роль Коннора Маклауда в британском боевике "Горец" (1986), потерял сознание на комиконе в США. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на очевидцев.
Со звездой "Горца" Кристофером Ламбертом случилась чрезвычайная ситуация медицинского характера на мероприятии в субботу, и его быстро увезла скорая... Кристофер раздавал автографы на комиконе Steel City Con в Питтсбурге в штате Пенсильвания, когда он неожиданно потерял сознаниеговорится в сообщении
Представитель актера в комментарии изданию заявил, что причиной случившегося стало падение уровня сахара в крови — 69-летний Ламберт не спал перед мероприятием и плохо ел. Сейчас с ним уже все хорошо.
Ранее умер 83-летний канадский актер Скотт Хайлендс, сыгравший в фильмах "Чудо-женщина" и "Однажды в сказке".