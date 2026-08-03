Умер звезда "Чудо-женщины" и "Однажды в сказке" Скотт Хайлендс Умер актер из "Сверхъестественного" и "Чудо-женщины" Скотт Хайлендс

Москва3 авг Вести.Канадский актер Скотт Хайлендс ушел из жизни в 83-летнем возрасте. Информацию об этом разместил в соцсетях его сын – оператор Люк Хайлендс.

В своем посте он назвал отца, в частности, актером, режиссером, писателем, рассказчиком и любителем жизни.

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Люк Хайлендс уточнил, что он и его семья все еще пытаются осознать эту потерю. Он добавил, что отец для него – герой и лучший друг навсегда.

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Скотт Хайлендс – канадский актер кино, театра и телевидения. Снимался в таких фильмах и сериалах, как "Чудо-женщина", "Фарго", "Сверхъестественное", "Однажды в сказке", "Секретные материалы"," Мутанты Икс". Критик Эдриан Чемберлен называл Хайлендса "одним из величайших актеров Канады".