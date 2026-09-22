Москва22 сен Вести.Прощание с актером Тимофеем Уховым состоится 24 сентября в Митинском крематории в Москве, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коллег актера.

Его кремируют в Митинском крематории, 24 сентября. Прощание в 11:30 говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что Тимофей Ухов скончался 21 сентября, в возрасте 54 лет. Среди известных киноработ, в которых он принимал участие, - сериалы "Тайны следствия", " Глухарь" и "Не родись красивой". Всего в фильмографии актера насчитывается более 70 работ в кино.