Прощание с актером Василием Поповым состоится в день его рождения

С актером Василием Поповым простятся в Тульской области в день его рождения Прощание с актером Василием Поповым состоится в день его рождения

Москва6 окт Вести.На Новомосковском центральном кладбище в Тульской области 6 октября похоронят актера Василия Попова. Похороны состоятся в день его рождения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя руководства Новомосковского филиала Тульского академического театра драмы им. М. Горького Елену Костелову.

Прощание состоится сегодня в храме при Центральном кладбище в 13:00 говорится в сообщении

Василий Попов скончался 3 октября на 79-м году жизни. Причиной смерти актера стал инсульт. До своего дня рождения он не дожил трех дней.

Попов известен зрителям по фильмам "Атака" и "Охота на лис".