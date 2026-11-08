Москва8 ноя Вести.Актер и каскадер Анатолий Калмыков будет похоронен 10 ноября на Николо-Архангельском кладбище в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на друга и коллегу артиста.

Анатолия похоронят на Николо-Архангельском кладбище во вторник, 10 ноября заявил источник

Анатолий Калмыков родился на Сахалине 5 января 1951 года. Работу в кино начал в 1969 году в качестве каскадера, приняв участие в съемках фильмов "Адъютант его превосходительства", "Освобождение", "Корона Российской империи, или Снова неуловимые".

Актер сыграл более чем в 160 кинопроектах. Среди наиболее известных фильмов - "Человек с бульвара Капуцинов", "Ширли-мырли", "Орел и решка", "Фонтан", "Не родись красивой", "Возвращение Мухтара", "Мосгаз. Дело №2: Палач". Также сыграл в сериалах "Отель "Элеон" и "Настенька".

Калмыков скончался 31 октября.