Прощание с актером театра и кино Скицаном пройдет в Москве 9 ноября

С актером театра и кино Скицаном простятся 9 ноября в Москве Прощание с актером театра и кино Скицаном пройдет в Москве 9 ноября

Москва6 ноя Вести.Церемония прощания с актером театра и кино Иваном Скицаном состоится 9 ноября в траурном зале морга при НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в Москве. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на семью актера.

Прощание перенесли на понедельник, 9 ноября уточнил источник

Скицан родился в Нижегородской области в поселке Сява. Окончил Нижегородское театральное училище имени Евстигнеева. С 2010 году был в труппу МХАТ им. Горького, также служил в Театре на Юго‑Западе, преподавал на театральном отделении в Детской музыкальной школе им. К. В. Молчанова.

Среди известных кино ролей – работы в фильме "Утомленные солнцем 2: Предстояние" (2010), сериалах "Маргоша" (2008) и "Ранетки"(2010).

Актера не стало 3 ноября, ему было 39 лет.