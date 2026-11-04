Москва4 ноя Вести.Российский актер театра и кино Иван Скицан, снявшийся в фильме "Утомленные солнцем 2: Предстояние", скончался после продолжительной болезни. Информацию со ссылкой на семью артиста передает РИА Новости.

Болезнь, серьезная, долгая. Его увезли по скорой, и из больницы не вышел, не спасли сообщил источник

Скицан родился 4 января 1987 года в Нижегородской области в поселке Сява. Окончил в 2008 году Нижегородское театральное училище имени Евстигнеева. С 2010 года играл во МХАТе имени Горького, служил в Театре на Юго‑Западе, был преподавателем в Детской музыкальной школе имени К.В. Молчанова.

Заметными театральными работами Скицана стали Тибальт в "Ромео и Джульетта", Фортинбрасс в "Гамлете" в постановке Валерия Беляковича, сержант Любов в "Зойкиной квартире" (режиссер Татьяна Доронина), герцог Тизей в "Сне в летнюю ночь" (сценическая версия Беляковича) и другие.

Также Скицан снялся в фильме "Утомленные солнцем 2: Предстояние" (2010), сериалах "Маргоша" (2008), "Ранетки"(2010) и других.

Актера не стало 3 ноября.