Снявшийся в фильме "Утомленные солнцем 2" Иван Скицан умер в возрасте 39 лет

Российский актер театра и кино Иван Скицан умер в возрасте 39 лет Снявшийся в фильме "Утомленные солнцем 2" Иван Скицан умер в возрасте 39 лет

Москва4 ноя Вести.Российский актер театра и кино Иван Скицан, снявшийся в фильме "Утомленные солнцем 2: Предстояние", умер 3 ноября в возрасте 39 лет. О смерти артиста сообщает "АиФ" со ссылкой на сайт "Кино-Театр.Ру".

Актер родился в поселке Сява Нижегородской области, в 2008 году окончил Нижегородское театральное училище имени Евгения Евстигнеева.

С 2010 года служил во МХАТ имени Горького и в Театре на Юго-Западе, преподавал на театральном отделении Детской музыкальной школы имени К. В. Молчанова.

Среди театральных работ - роль Тибальта в спектакле "Ромео и Джульетта", Фортинбраса в "Гамлете", сержанта Любова в "Зойкиной квартире", герцога Тезея в постановке "Сон в летнюю ночь".

Среди экранных проектов - фильм "Утомленные солнцем 2: Предстояние", сериалы "Ранетки", "Крем", "Маргоша" и другие.