Похороны актера театра и кино Скицана пройдут на родине в Нижегородской области

Актера театра и кино Ивана Скицана похоронят в Нижегородской области Похороны актера театра и кино Скицана пройдут на родине в Нижегородской области

Москва4 ноя Вести.Актер театра и кино Ивана Скицана, известный по роли в фильме "Утомленные солнцем 2", будет похоронен на родине в Нижегородской области. Об этом со ссылкой на семью артиста сообщает ТАСС.

Похороны будут на родине, в поселке Сява Нижегородской области рассказал источник

Дата похорон пока не определена.

Ранее появилась информация, что Иван Скицан скончался на 40-м году жизни после продолжительной болезни.

Скицан родился в поселке Сява Нижегородской области 4 января 1987 года. Окончил Нижегородское театральное училище имени Евстигнеева. С 2010 года был в труппе МХАТ им. Горького, служил в Театре на Юго‑Западе, преподавал в Детской музыкальной школе им. К.В.Молчанова на театральном отделении.

Среди известных киноролей - работы в фильме "Утомленные солнцем 2: Предстояние" (2010), сериалах "Маргоша" (2008), "Ранетки"(2010) и других.