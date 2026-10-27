"Чеховская студия" о смерти актера Курочкина: видимо, что-то со здоровьем Актер Владимир Курочкин скоропостижно скончался у себя в квартире

Москва27 окт Вести.Смерть актера мелиховского театра "Чеховская студия" Владимира Курочкина была скоропостижной, сообщили РИА Новости в театре.

Он скоропостижно скончался у себя дома. День-два мы его искали, потом приехали и нашли его в квартире. Пока никакого заключения нет, но, видимо, что-то со здоровьем сказал собеседник агентства

Курочкин умер 23 октября в возрасте 41 года. Он был одним из первых артистов мелиховского театра, участвовал в его создании.

Прощание с артистом проходит 27 октября в Люберцах. По решению семьи и близких Курочкин будет похоронен на своей малой родине – в городе Вятские Поляны Кировской области, сообщается на странице театра в соцсети "ВКонтакте".

Владимир Курочкин стал актером мелиховского театра "Чеховская студия" после окончания мастерской Хейфеца в ГИТИСе в 2008 году. Играл в спектаклях "Сон Каштанки" и "Дядя Ваня". Актер также снимался в кино, в числе его работ – фильмы "Все по закону" и "С чего начинается Родина".