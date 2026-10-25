В возрасте 41 года скончался актер театра "Чеховская студия" Владимир Курочкин

Не стало актера мелиховского театра "Чеховская студия" Владимира Курочкина В возрасте 41 года скончался актер театра "Чеховская студия" Владимир Курочкин

Москва25 окт Вести.Актер мелиховского театра "Чеховская студия" Владимир Курочкин умер в возрасте 41 года. Информацией в своем Telegram-канале поделился сам театр.

Для всех, кто знал Володю лично, он был не просто талантливым артистом, но и невероятно светлым, добрым и искренним человеком. Человеком, который умел согревать своим чувством юмора в любую минуту говорится в мессенджере

Владимир закончил ГИТИС (мастерскую Л. Е. Хейфеца), стал одним из первых артистов мелиховского театра, участвовал в его создании.

Мелиховская сцена потеряла часть своей души, говорится в сообщении. Театр выразил искренние соболезнования семье и близким артиста.