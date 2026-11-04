38-летний актер Борошнин перед смертью жаловался на боли в груди Возможной причиной смерти актера Борошнина могли стать проблемы с сердцем

Москва4 ноя Вести.Актер Алексей Борошнин, который скончался 1 ноября, в ночь перед смертью жаловался своему знакомому на боли в груди. Возможно, он умер из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает "АиФ" со ссылкой на источник из близкого окружения артиста.

Мужчина, общавшийся с актером вечером 31 октября, Борошнин не говорил о плохом самочувствии или проблемах со здоровьем. Ночью актер позвонил приятелю и рассказал о неприятных ощущениях в груди. Борошнин хотел немного прогуляться, а позже сообщил, что боль прошла и он возвращается домой.

По словам собеседника, артист мог не распознать симптомы инфаркта или инсульта.

Алексей Борошнину родился в 1987 году в селе Ильинско-Подомское Архангельской области. После окончания Архангельского областного колледжа культуры и искусства учился в Санкт-Петербурге по специальности "Режиссура".

С 2014 года служил в драматическом театре "Апрель" в Лодейном Поле Ленобласти, снимался в сериалах "Великолепная пятерка-2", "Условный мент", "Невский. Охота на Архитектора" и других. Официальная причина его смерти не называлась.