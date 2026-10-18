Москва18 окт Вести.Семья не оставляла без внимания актера и телеведущего Сергей Белоголовцев, когда он был госпитализирован после инсульта. Об этом он рассказал в интервью Борису Корчевникову, сообщает ИС "Вести".

Мои дорогие меня не оставляли абсолютно без внимания. Это же очень важно, когда к тебе приезжают, когда ты находишься в больнице, которая уже тебя опостылела. Когда приезжает [внучка] - глазастики-ушастики прелестные, Лизонька наша, самая младшая, Никитина дочка. Она, например, может сказать мне: "Привет, Сережка!" Тогда Людмила, мама ее говорит ей: "Лиза, возможно, хотя бы Сережа". …. [Внучка восклицает]: "Привет, Сережа!" Когда ты это слышишь, то ты прямо понимаешь, что тебе так хочется жить, чтобы увидеть, как этот колокольчик, твой светлячок будет взрослеть и превращаться в милую девушку сказал Белоголовцев

Первое время старался не говорить родителям о том, что перенес инсульт, добавил актер.