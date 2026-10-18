"Я повторяю его интонации и движения": Сергей Белоголовцев о связи с сыном "Урок любви к жизни": актер Белоголовцев о том, чему его научил сын

Москва18 окт Вести.Актер и телеведущий Сергей Белоголовцев в интервью Борису Корчевникову признался, что именно его сын Евгений, больной ДЦП, открыл для него подлинный вкус к жизни и научил ценить каждый ее момент, сообщает ИС "Вести"

Белоголовцев отмечает, что после перенесенного инсульта стал непроизвольно перенимать движения своего сына.

Ему уже сейчас под сорок. Удивительное дело, я иногда стал себя ловить на той мысли что я повторяю его интонации, его движения. Ну, конечно, ну мы же с ним сын и отец, поэтому и я, конечно, в Женькиной шкуре побывал. Вот это трудности, например, с тем, чтобы надеть на ноги ботинки, с тем, чтобы нацепить куртку. Вот это все, конечно, я понимаю, как это тяжело делать мальчику с ДЦП. У меня довольно похожие проблемы с физической активностью были. Но Женька меня научил, знаешь, чему? Прежде всего - такой любви к жизни. Есть же много моментов, которые для нас в этой жизни очень дороги рассказал Белоголовцев

Ранее сообщалось, что телеведущему юмористических программ было не до смеха. В их семье один из сыновей родился с ДЦП. Сейчас он уже катается на горных лыжах