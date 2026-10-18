Белоголовцев не хотел, чтобы родители восприняли инсульт у него как трагедию

Белоголовцев старался не говорить родителям о перенесенном инсульте Белоголовцев не хотел, чтобы родители восприняли инсульт у него как трагедию

Москва18 окт Вести.Первое время старался не говорить родителям о том, что перенес инсульт, заявил актер и телеведущий Сергей Белоголовцев в интервью Борису Корчевникову, сообщает ИС "Вести".

Мы сначала, скажем так, с Екатериной, с сестрой моей, пытались от этого их ограждать, не рассказывали им. Я этим нигде ни с кем не делился. Мама спрашивает каждый раз, когда мы разговариваем по телефону: "Что ты, как ты? Как твоя ручка, ножка?". Восприняли не очень трагично все это, я очень этого не хотел сказал Белоголовцев

Также он рассказал о последствиях перенесенного инсульта.