Белоголовцев рассказал, как во время реабилитации изображал Алексея Немова Белоголовцев о реабилитации после инсульта: никаких особых прогнозов не было

Москва18 окт Вести.Врачи не давали конкретных прогнозов, а сразу настояли на интенсивной реабилитации и ежедневных физических упражнениях для скорейшего восстановления утраченных навыков после перенесенного инсульта. Об этом заявил актер и телеведущий Сергей Белоголовцев в интервью Борису Корчевникову, сообщает ИС "Вести".

Никаких особых прогнозов не было. Все говорили одно: надо прямо сейчас, здесь в Институте имени Склифосовского начинать заниматься реабилитацией. Садиться на тренажеры, в том числе заниматься рукой и ногами. Чтобы уже начать разрабатывать, физические навыки возвращать, надо заниматься с логопедом. Все это надо делать, чтобы быстрее возвратиться в строй. Юрий Сергеевич Кудрявцев - специалист по лечебной физкультуре – мы с ним занимаемся лечебной физкультурой. [Во время тренировок] изображаю Алексея Немова [знаменитый российский спортсмен, один из самых титулованных мастеров спортивной гимнастики в истории], как будто прошу не аплодировать воображаемого зрителя сказал Белоголовцев

Поскольку сестра Сергея Белоголовцева сталкивалась с инсультом у супруга, она смогла вовремя опознать признаки болезни и у брата. Екатерина вызвала бригаду скорой помощи, они оказали необходимую помощь. С этого дня жизнь "абсолютно четко разделилась на до и после", добавил он.