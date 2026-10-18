Москва18 окт Вести.Актер и телеведущий Сергей Белоголовцев в интервью Борису Корчевникову рассказал, что тяжелая болезнь (инсульт) не оттолкнула от него друзей, а, напротив, сплотила вокруг него их, чья искренняя поддержка, забота и юмор помогли ему справиться с испытанием и глубоко тронули его сердце, сообщает ИС "Вести"

По его словам, ни один человек не прекратил общение после болезни, как это часто бывает. Напротив, даже малознакомые люди оказывали активную ему поддержку: звонили, писали и помогали финансово с реабилитацией.

Таких, пожалуй, и не было, кто бы отвернулся после болезни. Наоборот, люди, возможно, не очень близкие, как-то звонили, писали, собирали для меня деньги, чтобы в дальнейшем я мог оплачивать реабилитационные процессы. Наоборот, они еще более приблизились ко мне, и меня очень этим растрогали. Даже ближе еще стали друзья. Растрогали и, скажем так, расположили к себе. Когда я из Склифа (НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского) переехал в другую лечебницу, один из первых, кто приехал ко мне, это была Кристина Бабушкина со своим мужем Андреем. Я помню эти прогулки. Я говорю: "Кристин, Андрюш, а давайте, когда меня отсюда выпишут, вы приедете за мной на таком огромном лимузине, чтоб там было шампанское, какие-нибудь девушки веселые, и чтобы я это шампанское доставал из ведерка со льдом, наливал себе и пил. И сигару мне дадите?" Мы так посмеялись над этим. Они мне говорят: "Серег, ну вряд ли тебе можно будет и шампанское, и сразу так на девушек набрасываться. И сигару — это уж точно, наверное, нет". Я очень люблю Кристину, конечно, она теплейший человек, великолепнейшая актриса, хорошая моя подруга, и она, и муж ее Андрей. И я ей бесконечно благодарен за тот приезд. Мне кто-то нужен был такой совсем близкий, который бы сказал: "Да ладно, Серег, все будет нормально. Давай не хмурься, мы с тобой, мы тебя ждем". Мы играли с Кристиной вместе в спектакле и это один из лучших моих партнеров, с кем я выходил когда-либо на сцену рассказал Белоголовцев

Ранее он сообщил, что благодаря упорным тренировкам и реабилитации после перенесенного инсульта он научился снова нормально воспринимать информацию и уверенно смотреть на собеседников