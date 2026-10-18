Белоголовцев: в клиниках мечтал о том, чтобы дети рождались здоровыми

Актер Белоголовцев мечтает о мире, полном здоровых детей Белоголовцев: в клиниках мечтал о том, чтобы дети рождались здоровыми

Москва18 окт Вести.Находясь после перенесенного инсульта на реабилитации в разных клиниках, актер и телеведущий Сергей Белоголовцев нередко видел детей с врожденными или приобретенными травмами. Столкнувшись с подобными историями, он начал мечтать о мире, полном здоровых детей. Об этом он рассказал в интервью Борису Корчевникову, сообщает ИС "Вести".

Мечтал о том, чтоб дети не рождались больными, потому что я видел много маленьких детишек, в том числе с травмами головы. [Видел детей], попавших в те же лечебницы, где реабилитировался я. Я видел этих несчастных малюток, некоторые из которых родились нездоровыми или попали в какую-нибудь катастрофу сказал Белоголовцев

Белоголовцев также добавил, что хотел бы "прекращения военных конфликтов, чтобы перестали гибнуть люди и дети".

Также он рассказал, что именно его сын Евгений, больной ДЦП, открыл для него подлинный вкус к жизни и научил ценить каждый ее момент.