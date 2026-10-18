Москва18 октВести.Актер и телеведущий Сергей Белоголовцев в интервью Борису Корчевникову поделился подробностями состояния своего здоровья и последствиях перенесенного инсульта сообщает ИС "Вести".
Несмотря на некоторые проблемы со здоровьем, Сергей Белоголовцев готов вернуться к работе телеведущим.
Слава Богу, речь у меня не пропала, просто немножко стал голос глуше, немного приспустился левый край рта, поэтому голос стал немного глуше. Не таким четким, не таким звонким, возможно. Всем этим я занимался, исправлением всего этого. И сейчас, в принципе, могу вести программу с огромной радостьюрассказал Белоголовцев
Ранее он рассказал, как в 2024 году перенес инсульт.