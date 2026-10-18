Белоголовцев заявил о готовности вернуться в эфир после болезни

Актер и телеведущий Белоголовцев рассказал о последствиях перенесенного инсульта Белоголовцев заявил о готовности вернуться в эфир после болезни

Москва18 окт Вести.Актер и телеведущий Сергей Белоголовцев в интервью Борису Корчевникову поделился подробностями состояния своего здоровья и последствиях перенесенного инсульта сообщает ИС "Вести".

Несмотря на некоторые проблемы со здоровьем, Сергей Белоголовцев готов вернуться к работе телеведущим.

Слава Богу, речь у меня не пропала, просто немножко стал голос глуше, немного приспустился левый край рта, поэтому голос стал немного глуше. Не таким четким, не таким звонким, возможно. Всем этим я занимался, исправлением всего этого. И сейчас, в принципе, могу вести программу с огромной радостью рассказал Белоголовцев

Ранее он рассказал, как в 2024 году перенес инсульт.