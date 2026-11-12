Телеведущий Белоголовцев развелся с женой спустя 35 лет брака

Телеведущий Сергей Белоголовцев стал холостяком после 35 лет брака Телеведущий Белоголовцев развелся с женой спустя 35 лет брака

Москва12 ноя Вести.Актер и телеведущий Сергей Белоголовцев развелся с женой Натальей спустя 35 лет брака. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в MAX.

Мировой судья судебного участка № 378 Пресненского района города Москвы 11 ноября 2026 года удовлетворил исковые требования Белоголовцева Сергея Геннадьевича к Белоголовцевой Наталье Юрьевне о расторжении брака говорится в сообщении

Ранее телеведущий перенес инсульт. Он рассказал, что справиться с тяжелой ситуацией ему помогли поддержка и забота друзей, которые во время болезни стали ему еще ближе.