"Я больше не считаю себя больным": актер Белоголовцев о победе над инсультом Белоголовцев о первых днях после инсульта: не мог нормально читать

Москва18 окт Вести.Благодаря упорным тренировкам и реабилитации после перенесенного инсульта актер и телеведущий Сергей Белоголовцев в интервью Борису Корчевникову рассказал, что научился снова нормально воспринимать информацию и уверенно смотреть на собеседника, сообщает ИС "Вести".

Он откровенно рассказал о тяжелых и раздражающих симптомах, с которыми столкнулся в первые дни после перенесенного инсульта.

Первое время ужасно меня нервировало то, что я не мог нормально читать. Я читал страницу и к середине уже понимал, что я уже забыл о том, о чем я прочитал в первых двух абзацах. Приходилось возвращаться и заново гнать эту страницу вниз. Такая у меня была специальная линейка, я просто передвигал ее. И еще, конечно, очень была такая неприятная история: глаза все время уходили вправо, я не мог как-то влево смотреть. И над этим тоже много работал. Сейчас я уже не считаю себя больным. Я считаю себя реабилитирующимся. Не то чтобы заканчивающим реабилитацию, а продолжающим реабилитацию. И я сам много занимаюсь лечебной физкультурой, гимнастикой. Но сейчас у меня уже нет этих неприятностей. Сейчас я уже смотрю прямо в глаза своему замечательному собеседнику с красивым именем Борис рассказал Белоголовцев

Ранее он рассказал, при каких обстоятельствах у него произошел инсульт.