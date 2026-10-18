Москва18 окт Вести.Поскольку сестра Сергея Белоголовцева сталкивалась с инсультом у супруга, она смогла вовремя опознать признаки болезни и у брата. Екатерина вызвала бригаду скорой помощи, они оказали необходимую помощь. С этого дня жизнь "абсолютно четко разделилась на до и после", рассказал актер и телеведущий Сергей Белоголовцев в интервью Борису Корчевникову, сообщает ИС "Вести".

Инсульт случился 13 августа 2024 года. Жизнь абсолютно четко разделилась на до и после. Произошло это в санузле. За два дня до этого мне сделали небольшую операцию — удалили пупочную грыжу. Буду рассказывать все как есть. Я зашел в туалет, немного подскользнулся, но не упал, а просто присел, чтобы не рухнуть. Попытался встать, но так как здесь [в области живота] все было порезано, сделать это было сложно. Я стал опираться на унитаз, пытался как-то вытолкнуть себя, но пресс плохо работал из-за боли. Подергался, устал и решил немного отдохнуть. Подумал, что полежу как на пляже, а потом встану и пойду по делам, вечером у меня была важная встреча. Тут открывается дверь, входит моя младшая сестра Катя. Видит меня на полу в туалете и спрашивает, чего я тут разлегся - нашел место! Я ответил, что мне как-то поплохело. Она посмотрела на меня и говорит: "Ну-ка улыбнись". Я попытался, но не очень получилось. Сестра говорит: "Братец, у тебя, похоже, инсульт". А я ей: "Глупости говоришь, какой инсульт, с чего вдруг?" Она вызвала скорую помощь, приехали врачи. Меня подняли, спустили вниз и отвезли в Институт имени Склифосовского. Там меня начали лечить и поставили на ноги сказал Белоголовцев

Ранее сообщалось, что Белоголовцев провел успешную реабилитацию после инсульта и полностью восстановился.