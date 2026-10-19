Актер Олег Шкловский развелся с третьей женой В Москве суд расторг брак актера Олега Шкловского

Москва19 окт Вести.Брак актера Олега Шкловского и актрисы Натальи Миколышиной официально расторгнут, об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

19 октября 2026 года удовлетворил исковые требования Шкловского Олега Менделеевича к Микольшиной Наталии Григорьевне о расторжении брака говорится в сообщении

Олег Шкловский известен своими ролями в советских фильмах «Здравствуйте, я ваша тетя!», "Зимний вечер в Гаграх", "Собака Баскервилей", и в российских сериалах "Не родись красивой", "Джокер" и других.