Пуговка из "Папиных дочек" рассказала, что вышла замуж и развелась Екатерина Старшова из "Папиных дочек" рассказала о недолгом замужестве и разводе

Москва1 сен Вести.24-летняя Екатерина Старшова, которая прославилась благодаря роли Пуговки в сериале "Папины дочки", на недолгое время вышла замуж и уже развелась. Рассказ об этом она разместила в соцсети.

По словам Старшовой, которая после своей детской звездной роли не стала связывать жизнь с кино, а занялась танцами на льду, однажды ей нужно было поработать в ледовых шоу на круизном лайнере. Тогда фигуристка подписала контракт и вышла замуж за своего партнера.

Мой бывший муж - это мой бывший партнер, с которым я каталась в паре. Свадьба была самым доступным способом упростить оформление совместного проживания на круизном лайнере рассказала Старшова

По ее рассказу, церемония состоялась в Грузии и заняла одну неделю.

Екатерина Старшова была утверждена на роль Пуговки в 6-летнем возрасте. В дальнейшем она снялась еще в двух фильмах – "Русалка" и" Черная молния". Съемки сериала "Папины дочки" завершились в 2013 году, и Старшова не стала продолжать актерскую карьеру, она лишь появилась в эпизоде сериала "Папины дочки. Новые". Вместо работы в кино Старшова выбрала карьеру в ледовых шоу за границей: по данным из открытых источников, она занималась фигурным катанием с раннего детства.

В 2018 году Старшова в интервью рассказывала, что встречается с молодым человеком по имени Василий, с которым она познакомилась на катке еще в детстве.