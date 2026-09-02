"Кольцо на пальце важно": Евгения Медведева объяснила, чем для нее значим брак Фигуристка Медведева: кольцо на пальце для меня важно

Москва2 сен Вести.Фигуристка, двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева поделилась своим пониманием брака и тем, что он значит для нее. Вместе с мужем, танцовщиком Ильдаром Гайнутдиновым, она дала интервью KP.RU.

Спортсменка призналась, что считает брак своего рода защитным барьером: замужнюю женщину окружающие воспринимают по-другому, она словно попадает в "зону безопасности". Кольцо на пальце, по ее словам, заставляет людей быть осторожнее и не нарушать личные границы.

Да, для меня это действительно важно. Для меня кольцо на пальце означает совершенно другое. Вот Ильдар правильно сказал: зона безопасности, потому что, когда с тобой люди разговаривают, если ты юная девушка и у тебя есть кольцо на пальце, сразу же издалека видно, что нужно поосторожнее, потому что за этой дамой есть кому присмотреть объяснила фигуристка в интервью

Вместе с тем Медведева не осуждает пары, которые предпочитают долгие отношения без официального брака. Это дело индивидуальное, считает спортсменка.

В июле 2025 года Евгения Медведева рассказала о романе с Ильдаром Гайнутдиновым. Фигуристка и танцор вместе принимали участие в телешоу. О помолвке пары было объявлено в ноябре того же года.

Молодые люди поженились 29 августа 2026 года. Торжество прошло в московском отеле The Ritz-Carlton. Среди гостей были замечены олимпийская чемпионка Анна Щербакова, фигуристка Александра Трусова с супругом Макаром Игнатовым и продюсер Яна Рудковская.