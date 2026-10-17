ФНС ликвидировала общую компанию Бузовой и Тарасова Совместную компанию Бузовой и Тарасова ликвидировала ФНС

Москва17 окт Вести.Спустя почти 10 лет с момента развода телеведущей Ольги Бузовой и футболиста Дмитрия Тарасова Федеральная налоговая служба ликвидировала их совместную компанию. Об этом сообщает SHOT.

В 2012 году Бузова вместе с сестрой и мужем-футболистом открыла ООО, чтобы продавать бижутерию. Открыли магазины Bijoux Room, где продавали браслетики, цепочки и многое другое. Спустя 4 года пара рассталась отмечается в сообщении

После развода ситуация с бизнесом стала ухудшаться.

2019 год компания завершила с убытками в миллионы рублей и после перестала предоставлять финансовую отчетность.

Впоследствии было подано заявление о ликвидации фирмы и компания прекратила существование.