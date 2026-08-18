Компанию Елены Летучей и ее супруга закрывают Налоговая начала процедуру ликвидации фирмы Елены Летучей и ее супруга

Москва18 авг Вести.Годовщина свадьбы телеведущей Елены Летучей и предпринимателя Юрия Анашенкова обернулась неприятным сюрпризом. Как выяснили в KP.RU, налоговая служба запустила процедуру исключения из Единого государственного реестра юридических лиц компании "Летучая и КО", где супруги являются совладельцами.

Фирма была зарегистрирована в Москве 28 июня 2017 года. Елена Летучая с момента основания занимает должность генерального директора и владеет 50% компании. Еще половина принадлежит ее мужу Юрию Анашенкову, за которого телеведущая вышла замуж в 2016 году. Основной вид деятельности компании — профессиональная, научная и техническая деятельность, а бизнес был связан с детским образовательным и игровым проектом "Волшебник Лексикон", созданным Летучей совместно с писателем Никитой Замеховским-Мегалокарди.

Если в 2018 году выручка составляла 2 млн рублей, а в 2021-м прибыль достигала 143 тысяч рублей, то к 2025 году обороты практически сошли на нет: выручка упала до 26 тысяч рублей, а чистая прибыль стала нулевой. Еще 3 июля 2026 года в ЕГРЮЛ внесли запись о решении регистрирующего органа о предстоящем исключении юридического лица. Теперь компания находится в процессе ликвидации.