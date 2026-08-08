Москва8 авг Вести.Федеральная налоговая служба (ФНС) начала ликвидацию косметической компании "Кара Кросс косметикс", соучредителем которой является Карина Лазарьянц (блогерский псевдоним Карина Кросс), сообщает РИА Новости.

Фирма "Кара Кросс косметикс" зарегистрирована в 2019 году. Основной вид ее деятельности – розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами.

Блогер владеет 20% компании, остальные 80% поделены 50/50 между Виктором Геделяном и Артемом Матнишяном.

ФНС приняла в июне решение о предстоящем закрытии юридического лица "Кара Кросс косметикс".

Между тем налоговая закрывает ИП певицы Земфиры (иноагент в России).