Москва6 авг Вести.ФНС России ликвидировала ИП певицы Земфиры (признана в РФ иностранным агентом), сообщило РИА Новости со ссылкой на юридические документы.

Согласно документам, 27 июля в налоговую службу было подано заявление о ликвидации статуса ИП, которое было удовлетворено. Сроком прекращения деятельности значится 3 августа 2026 года уточнили в агентстве

Статус индивидуального предпринимателя Земфира Рамазанова получила в 2003 году.

Ранее сообщалось, что певица продала подвал площадью 134 кв. м на 5-й Магистральной улице в Москве. Это была последняя недвижимость, которой исполнительница владела в России.

Статус иностранного агента Земфира получила в феврале 2023 года.