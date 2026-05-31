Певица Mia Boyka подала заявление о прекращении ИП Певица Mia Boyka решила закрыть свое ИП

Москва31 мая Вести.29-летняя певица Мария Бойко, более известная как Mia Boyka, решила закрыть свое ИП, позволяющее ей заниматься агробизнесом. Об этом стало известно РИА Новости.

Ранее артистка изменила данные ИП, расширив деятельность на сельское хозяйство. Mia хотела выращивать рассаду, разводить крупный рогатый скот, овец, коз, свиней, птиц.

При этом в конце мая, согласно данным "Контур.Фокус", было подано заявление о прекращении деятельности отмечается в сообщении

Также данное ИП позволяло артистке заниматься деятельностью в области исполнительных искусств, фотографии, звукозаписи, а также розничной торговлей.