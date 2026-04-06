Москва6 апр Вести.Советник генпрокурора РФ, бывший депутат Госдумы Радведа (ранее — Наталья) Поклонская заявила, что ее уход от христианской веры к язычеству был осознанным выбором. Об этом она заявила в интервью журналистке Ксении Собчак.

По словам экс-прокурора Крыма, решение отойти от христианства было принято ею самостоятельно, без давления извне.

Нужно прожить эти параметры. …И после этого ты получаешь какой-то опыт, и ты принимаешь решение: "Это мне близко, это вообще мое или не мое? Раб божий или свободный я человек?" сказала Поклонская

В ноябре прошлого года Поклонская заявила, что пришла к осознанному решению прекратить свою связь с христианством и всеми авраамическими религиозными течениями. До этого стало известно, что она сменила имя с Натальи на Радведу.