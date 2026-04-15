Поклонская заявила, что мирный договор с РФ должен подписывать не Зеленский Поклонская: мирный договор с РФ со стороны Киева должен подписывать не Зеленский

Москва15 апр Вести.Мирный договор с Россией со стороны Украины должен подписывать не глава киевского режима Владимир Зеленский, а другой руководитель. Об этом заявила бывший прокурор Крыма, экс-депутат Госдумы Радведа (ранее – Наталья) Поклонская в интервью блогеру Станиславу Васильеву, более известному под псевдонимом "Ай, как просто!".

По ее словам, Зеленский – не представитель, а истребитель украинского народа.

В остальном Поклонская заявила, что полностью доверяет в этом вопросе президенту России Владимир Путину. Она подчеркнула, что будет поддерживать любое его решение.

Мир на Украине мог бы наступить уже сегодня, если бы Зеленский взял бы на себя ответственность и принял бы решение, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В комментарии автору ИС "Вести" Павлу Зарубину официальный представитель Кремля также отмечал, что спецоперация будет продолжаться до тех пор, пока лидер киевского режима не сможет набраться смелости для заключения мира с Россией.