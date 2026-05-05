Москва5 мая Вести.Россия не нуждается в ликвидации Владимира Зеленского – сегодня для Москвы благоприятнее "не трогать" главу киевского режима. Об этом в своем Telegram-канале заявила украинская журналистка Диана Панченко.

В посте она поделилась, что самым частым вопросом среди ее аудитории является причина, по которой Россия не предпринимает действий против Зеленского и "не трогает" его.

Если бы Россия устранила Зеленского два года назад - это бы ничего не изменило. Но тогда бы Зеленский на все века стал героем Украины, его бы канонизировали, и украинский народ воевал бы во имя жертвы Зеленского. Во всем мире его бы отпевали как мученика считает Панченко

Со временем, отметила она, отношение к главе киевского режима изменилось как внутри страны, так и за ее пределами. По словам журналистки, сегодня Зеленский воспринимается как диктатор и вор.

Вся его команда – как опухоль на теле Украине. И уже во всем мире видят, что метастазы вышли далеко за пределы Украины. И если недавно Зеленский был голосом "свободной Украины", то сегодня его репутация становится все более токсичной и тянет за собой тех, кто стоит с ним рядом заявила Панченко

Она добавила, что теперь "само существование" главы киевского режима уничтожает его образ героя, и если он продолжит вести свою политику, то народ окончательно его возненавидит.

Ранее президент Российского совета по международным делам Дмитрий Тренин рассказал, что политическая культура и стратегия высшего руководства России не предполагает ликвидации Зеленского.