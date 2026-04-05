Москва5 апр Вести.Суд над главой киевского режима Владимиром Зеленским станет наукой и историей для других. Экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в интервью ИС "Вести" объяснил, почему Россия не станет красть Зеленского.

По словам политика, украсть Зеленского по примеру США, которые так поступили с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, это неправильный подход. России не стоит опускаться до поведения киевского режима.

Если мы становимся такими, как они, то чем мы тогда отличаемся? Не надо мешать. Он доведет уже страну, уже довел. Поэтому в данном отношении отпустите эту тему. Пускай доиграет эту игру. Тем более это не наш метод. Он для меня больше представляет интерес в суде. Потому что доживший и получивший оценку, потом будет как наука для других. Судить его надо, чтобы это все было для всех большим уроком и наукой считает Олейник

Ранее председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия не будет копировать методы США по похищению иностранных лидеров, потому что в противном случае потеряет уважение к себе.