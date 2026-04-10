Москва10 апр Вести.Политическая культура и стратегия высшего руководства России не предполагает ликвидации главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом президент Российского совета по международным делам Дмитрий Тренин заявил в интервью ИС "Вести".

Он отметил, что судьба Зеленского может сложиться совершенно по-разному.

Его могут заменить. Его могут физически изолировать. Разное может с ним произойти. Может ли он после этой войны где-то спокойно обретаться? Трудно сказать. Во всяком случае судьба его, на мой взгляд, незавидна. Мы не Соединенные Штаты Америки. Речь в нашем случае никогда не шла о ликвидации главы государства. У нас есть достаточно возможностей действовать очень решительно, очень резко, но наша политическая культура и стратегия нашего высшего руководителя этого сегодня не предполагают объяснил Тренин

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник объяснил, почему Россия не станет красть Зеленского по примеру Соединенных Штатов, которые похитили президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он отметил, что Зеленского нужно судить.