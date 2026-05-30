Экс-глава католиков России отверг "теории заговора" из-за своего ухода с поста Архиепископ Пецци объяснил уход с поста главы католиков РФ состоянием здоровья

Москва30 мая Вести.Занимавший пост главы Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци пояснил, что ушел в отставку по состоянию здоровья.

Пецци отметил, что решил объяснить общественности свой уход, "чтобы не распространялись теории заговора и ложные слухи".

Некоторое время назад мне стало ясно, что состояние моего здоровья не позволяет мне как должно управлять… епархией указал Пецци в своем сообщении в газете "Коммерсант"

Он уточнил, что продолжит жить и служить в Москве в качестве епископа на покое.

В начале мая архиепархия Божией Матери в Москве сообщала, что Папа Римский Лев XIV принял отставку главы архиепархии Павла Пецци. Отмечалось, что временно исполнять обязанности будет вспомогательный епископ Николай Дубинин.

Павел Пецци родился в 1960 году в итальянской провинции Эмилия-Романья. Архиепархию Божией Матери в Москве он возглавлял с 2007 года, а Конференцию католических епископов России — с 2011 года.