Москва2 мая Вести.Папа Римский Лев XIV принял отставку главы архиепархии Божией Матери в Москве архиепископа Павла Пецци. Об этом сообщается на сайте архиепархии.

Павел Пецци подал прошение об отставке по состоянию здоровья. Сделано это в соответствии с каноном 401 параграф 2. Он звучит так:

Диоцезному епископу, который по слабости здоровья или по другой веской причине окажется не вполне способен исполнять свою должность, настоятельно предлагается подать прошение об отставке от нее отмечается на сайте архиепархии

Временно исполнять обязанности будет вспомогательный епископ Николай Дубинин.

Павел Пецци родился 8 августа 1960 года в итальянской провинции Эмилия-Романья, в городе Русси. Архиепархию Божией Матери в Москве он возглавлял с 2007 года, а Конференцию католических епископов России — с 2011 года.