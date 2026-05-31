Глава Бессарабской митрополии Молдавии подал в отставку на фоне скандала с видео

Глава Бессарабской митрополии Молдавии уходит с поста после появления секс-видео Глава Бессарабской митрополии Молдавии подал в отставку на фоне скандала с видео

Москва31 мая Вести.Глава Бессарабской митрополии Румынской православной церкви в Молдавии митрополит Петр подал прошение об освобождении с поста после появления в сети резонансного видеоролика интимного содержания. Об этом сообщает телеканал TVR-INFO.

В официальном заявлении Румынской патриархии сказано, что митрополит покидает пост из-за возраста и "ради блага Церкви".

Однако 27 мая в сеть попало видео интимных действий с участием, как считают СМИ, 79-летнего митрополита.

Митрополит Петр занимал высокие церковные посты почти 35 лет, возглавлял Бессарабскую митрополию с октября 1995 года.

Предыдущий крупный скандал в Румынской патриархии был весной прошлого года, когда бывший епископ Хушский Корнилий получил восемь лет лишения свободы по обвинению в насилии над учащимися семинарии.