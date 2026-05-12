У студента молдавского медвуза возникли проблемы из-за видео к 9 Мая Студента заставили убрать логотип молдавского медвуза с видео про 9 Мая

Москва12 мая Вести.Медицинский вуз в Молдавии заставил одного из студентов убрать логотип учебного заведения с видео, посвященного 9 Мая. Об этом рассказал глава Комитета "Победа" Алексей Петрович в своем Telegram-канале.

По его словам, в День Победы к молодому человеку на мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе подошли двое известных провокаторов. Они начали заваливать будущего медика вопросами про Украину.

Парень... смог не только плотно, корректно и вежливо загрузить эту сладкую парочку, но еще и зафиксировать это на видео. Единственная проблема оказалась в том, что в момент съемки на нем была ... футболка с эмблемой Государственного университета медицины и фармакологии имени Н. Тестемицану, молодой человек учится на медика отмечается в публикации

В понедельник, 11 мая, юношу пригласили к университетскому юристу. Тот ему заявил, что вуз является "проевропейским", поэтому появление студента в футболке с эмблемой учебного учреждения на мероприятиях в честь 9 Мая не соответствует его политике. Однако законных оснований применить санкции к студенту нет, поэтому молодого человека просто попросили отретушировать логотип на одежде.

Примечательно, что Госуниверситет медицины и фармакологии имени Н. Тестемицану был основан через пять месяцев после Победы. Строили его фронтовики, а первым деканом медицинского факультета стал военный врач и полевой хирург Алексей Львов.

