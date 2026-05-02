Москва2 мая Вести.Папа Римский Лев XIV принял отставку главы архиепархии Божией Матери в Москве архиепископа Павла Пецци по состоянию здоровья.

Его обязанности будет временно исполнять вспомогательный епископ Николай Дубинин.

На него тем самым возлагается временное управление вакантной кафедры, которое продлится до того, как новый правящий епископ будет избран и вступит в каноническое обладание архиепархией говорится на сайте архиепархии

Павел Пецци возглавлял архиепархию Божией Матери в Москве с 2007 года, а Конференцию католических епископов России – с 2011 года.