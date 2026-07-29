Москва29 июл Вести.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал указ о временном изменении места служения митрополита Илариона. Документ размещен на официальном портале Московской патриархии.

Согласно нему, Илариону разрешено служить в Подмосковье, чтобы иметь возможность ухаживать за пожилой матерью.

Документом от 29 июля 2026 года приостановлено действие предыдущего указа о пребывании митрополита в Бразилии. Согласно июньскому распоряжению, архиерей был почислен на покой с правом служения в храмах апостолов Петра и Павла (г. Санта-Роза) и Иоанна Богослова (Кампина-дас-Мисойнс).

В соответствии с новым указом местом пребывания митрополита определен Крестовоздвиженский Иерусалимский ставропигиальный женский монастырь. Материальное содержание также будет предоставляться данной обителью вплоть до возобновления действия прежнего решения.

24 мая автомобиль, в котором находился митрополит Иларион, остановили после выезда от православного храма в Карловых Варах. Во время досмотра сотрудники правоохранительных органов нашли в багажнике четыре небольших контейнера "с веществом белого цвета". После этого священнослужителя задержали и поместили в изолятор. На допросе, который длился больше шести часов, митрополит категорически отверг причастность к возможному преступлению и заявил о провокации.

26 мая его отпустили на свободу без предъявления обвинения и дополнительных условий. 30 мая он вернулся в РФ. После этого Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял решение отправить митрополита Илариона на служение в Аргентинско-Южноамериканскую епархию.