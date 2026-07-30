Митрополит Иларион заявил об отсутствии его отпечатков на пакетах с наркотиками

Отпечатки пальцев митрополита Илариона не нашли на пакетах с наркотиками Митрополит Иларион заявил об отсутствии его отпечатков на пакетах с наркотиками

Москва30 июл Вести.Полиция Чехии не обнаружила отпечатков пальцев митрополита Илариона и его видеооператора на пакетах с наркотиками, из-за которых их задержали в мае. Об этом священнослужитель сообщил ТАСС.

Митрополит передал слова своего адвоката, которого известила чешская полиция.

Никакой связи между пакетиками с наркотиками и пассажирами машины установлено не было сказал он

По словам священнослужителя, единственные отпечатки пальцев на упаковках принадлежали сотруднику полиции. Он также подчеркнул, что при осмотре места происшествия полицейский не использовал перчатки, видеозапись не велась, а понятые и свидетели отсутствовали.

Митрополит был задержан в Чехии после анонимного сообщения о якобы найденных в его автомобиле наркотиках. Он назвал произошедшее провокацией.

Позднее священнослужитель был освобожден и вернулся в Россию. Согласно указу патриарха Кирилла, местом его служения назначено Подмосковье для возможности ухода за пожилой матерью.