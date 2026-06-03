Митрополита Илариона отправили на служение в Бразилию после инцидента в Чехии Патриарх Кирилл отправил митрополита Илариона на служение в Бразилию

Москва3 июн Вести.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял решение отправить митрополита Илариона на служение в Аргентинско-Южноамериканскую епархию. Об этом говорится в заявлении на сайте Русской православной церкви.

Отмечается, что митрополит Иларион "по объективным обстоятельствам" больше не может исполнять решения Священного Синода, который назначил ему местом служения храм в Карловых Варах в Чехии.

Вам определяется местом служения храм святых апостолов Петра и Павла в г. Санта Роза, Бразилия, а также храм святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в г. Кампина-дас-Мисойнс, Бразилия, где Вам и надлежит пребывать говорится в указе патриарха Кирилла

24 мая автомобиль, в котором находился митрополит Иларион, остановили после выезда от православного храма в Карловых Варах. Во время досмотра сотрудники правоохранительных органов нашли в багажнике четыре небольших контейнера "с веществом белого цвета". После этого священнослужителя задержали и поместили в изолятор. На допросе, который длился больше шести часов, митрополит категорически отверг причастность к возможному преступлению и заявил о провокации.

26 мая митрополита отпустили на свободу без предъявления обвинения и дополнительных условий. 30 мая он вернулся в Россию.