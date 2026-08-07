Москва7 авг Вести.Визит секретаря Ватикана по международным делам архиепископа Пола Ричарда Галлахера в российскую столицу запланирован на 25-28 августа. Об этом заявил в беседе с ТАСС апостольский администратор архиепархии Божией Матери в Москве епископ Николай Дубинин.

Он рассказал, что данные о сроках визита поступили по линии апостольской нунциатуры.

Да, все так, мы это подтверждаем [даты приезда архиепископа в Москву 25-28 августа]. Мы ее получили тоже от апостольской нунциатуры сказал епископ

Ранее Папа Римский Лев XIV в ходе выступления в королевском дворце в Мадриде заявил, что Европе не следует продвигать процесс европейского единства путем противопоставления себя другим державам. Он подчеркнул, что безопасность формируется через умение идти "плечом к плечу" рядом с другими и расти вместе.