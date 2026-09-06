Москва6 сен Вести.Федеральная налоговая служба обратилась в Арбитражный суд Москвы с требованием признать банкротом ООО "Бар менеджментс", управлявшее столичным Dream Bar. Совладельцем компании ранее был актер Максим Лагашкин, сообщает агентство РИА Новости.

Заявление ФНС поступило 21 августа, его рассмотрение назначено на 27 октября. Размер задолженности перед бюджетом в материалах дела пока не указан. По данным "БИР-Аналитик", на 1 августа налоговый долг компании превышал 6,2 млн рублей.

В феврале ФНС заблокировала счета "Бар менеджментс" в двух банках из-за задолженности в 2 млн рублей. При этом по итогам 2024 года компания получила 11 млн рублей чистой прибыли.

За последний год контрагенты подали к компании 27 исков. По ряду дел суд уже взыскал с нее долги, неустойки и судебные расходы.

Лагашкин владел долей в "Бар менеджментс" с 2013 года: до августа 2025 года ему принадлежало 10%, затем доля увеличилась до 20%. В марте 2026 года актер перестал числиться среди собственников.