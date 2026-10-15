Оксану Самойлову на три года внесли в черный список ФНС из-за Sammy Beauty Оксана Самойлова попала в черный список ФНС из-за проблем с Sammy Beauty

Москва15 окт Вести.Оксана Самойлова на три года попала в черный список Федеральной налоговой службы – причиной стали проблемы с ее косметическим брендом Sammy Beauty. Об этом пишет канал Baza на платформе MAX.

Оксану Самойлову на три года внесли в черный список налоговой из-за проблем с ее косметическим брендом Sammy Beauty говорится в публикации

По информации канала, в конце сентября сотрудники ФНС пришли с внезапной проверкой в ООО "Семми Бьюти", но по адресу регистрации компанию не нашли. Из-за бюрократической ошибки Самойлова оказалась в "стоп-листе" ведомства: в течение трех лет она не сможет открывать новые компании или занимать руководящие посты.

Sammy Beauty занимается выпуском декоративной и уходовой косметики. Самойловой принадлежит только 50 процентов этого бизнеса, остальная часть – у бренда MIXIT.