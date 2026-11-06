Ксении Собчак до конца октября 2029 года запретили открывать новый бизнес в РФ

Ксении Собчак запретили открывать новый бизнес в России Ксении Собчак до конца октября 2029 года запретили открывать новый бизнес в РФ

Москва6 ноя Вести.Журналистке и телеведущей Ксении Собчак до конца октября 2029 года запретили открывать новый бизнес в России. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на данные ФНС.

Отмечается, что причиной запрета стала недостоверная информация, которую внесла компания ООО "Ши" (ресторан (совместный проект ресторатора Бориса Зарькова (основателя холдинга White Rabbit Family ) и Ксении Собчак )) в ЕГРЮЛ о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени компании.

По данным Федеральной налоговой службы (ФНС) России, всего Ксения Собчак выступает учредителем (совладельцем) в 5 действующих компаниях : две связаны с рекламой и медиа, три — с ресторанным бизнесом.