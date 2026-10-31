МИД Латвии запретил въезд в страну Богомолову и Собчак

Ксении Собчак и Константину Богомолову запрещен въезд в Латвию МИД Латвии запретил въезд в страну Богомолову и Собчак

Москва31 окт Вести.Российской журналистке, блогеру Ксении Собчак и ее мужу, российскому режиссеру Константину Богомолову, бессрочно запрещен въезд в Латвию. Об этом сообщила в социальной сети Х глава МИД Латвии Байба Браже, которая внесла супругов в список нежелательный лиц.

Я включила граждан Российской Федерации Ксению Собчак и Константина Богомолова в список нежелательных для Латвии лиц и на неопределенный срок запретила им въезд в Латвию говорится в посте

По словам Браже, данное решение принято в соответствии с частью третьей статьи 104 Закона об иммиграции Латвии.

В данном документе предусматривается, что министр иностранных дел Латвии может принимать решения о запрете взъезда иностранцам в страну.

В 2025 году въезд в Латвию был запрещен российскому актеру Павлу Прилучному и телеведущей Екатерине Андреевой.