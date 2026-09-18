Чулпан Хаматова заявила о стыде из-за отсутствия статуса иноагента Актриса Хаматова заявила, что ей стыдно из-за отсутствия статуса иноагента

Москва18 сен Вести.Российская актриса театра и кино Чулпан Хаматова заявила, что ей стыдно из-за отсутствия у нее статуса иноагента. Соответствующие заявления артистка сделала в интервью журналисту Станиславу Кучеру (включен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

По словам артистки, ее коллеги, включенные в список иностранных агентов, выражали удивление отсутствием у нее этого статуса. Актриса высказала мнение, что до нее просто "не дошли руки".

Может, у меня есть поклонники? Я не знаю о них, но, может быть, они есть. Даже стыдно друзьям в глаза смотреть сказала Хаматова

Чулпан Хаматова уехала из России в Латвию весной 2022 года, оставив работу в театре "Современник".

Летом прошлого года актриса была внесена в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец".