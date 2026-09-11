Москва11 сенВести.Бывший знаток телевизионной программы "Что? Где? Когда?" Екатерина Мереминская включена в список иноагентов. Об этом стало известно из сообщения Минюста РФ.
11 сентября 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены … Е. О. Мереминскаяговорится в публикации
Уточняется, что подобное решение было принято в связи с участием Мереминской в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов и организаций, признанных нежелательными в РФ.
Также, согласно публикации Минюста, она распространяла недостоверную информацию о принимаемых властями РФ решениях и проводимой ими политике.