Минюст РФ включил в список иноагентов экс-знатока "Что? Где? Когда?" Мереминскую

Экс-знатока "Что? Где? Когда?" Мереминскую включили в реестр иноагентов Минюст РФ включил в список иноагентов экс-знатока "Что? Где? Когда?" Мереминскую

Москва11 сен Вести.Бывший знаток телевизионной программы "Что? Где? Когда?" Екатерина Мереминская включена в список иноагентов. Об этом стало известно из сообщения Минюста РФ.

11 сентября 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены … Е. О. Мереминская говорится в публикации

Уточняется, что подобное решение было принято в связи с участием Мереминской в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов и организаций, признанных нежелательными в РФ.

Также, согласно публикации Минюста, она распространяла недостоверную информацию о принимаемых властями РФ решениях и проводимой ими политике.